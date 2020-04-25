"هيرجعوا لحضن الوطن".. محمد منير يشكر الرئيس السيسي لقراراته تجاه العالقين بالخارج









وأضاف: "اللي كان في أجازة واللي كان في عمل واللي كان بيتعلم" وأن كل هؤلاء جمعتعم محنة واحدة وهي ازمة كورونا وقال أنه يضم صوته لصوت الشعب لعودة العالقين قائلا "يرجعو لحضن الوطن".



وتحدث "منير" عن مدى حبه لوطنه مصر وأنه لا يقدر الابتعاد عن وطنه مصر اكثر من شهر، وأن أول أغنية قام بغنائها وهي "قول للغريب حضنك هنا" تعني حبه للوطن.



يذكر أن برنامج "التاسعة" يقدمة الإعلامي وائل الإبراشي، ويذاع على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة ال9:00مساء













عبر الفنان محمد منير، عن مدى سعادته بالقرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يخص المصريين العالقين بالخارج.وأشار محمد منير من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في حلقة خاصة من برنامجه "التاسعة إلى أن أن العالقين بالخارج كثيرون.