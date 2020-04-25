عاجل.. وزير التعليم يكشف عن موعد امتحانات الدبلومات الفنية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عقد امتحانات "الدبلومات الفنية" بدءًا من يوم ١٣ يونيو حتى يوم ١٩ يوليو ٢٠٢٠.





وأضاف في تصريح صحفي له علي صفحته الرسمية علي الفيس بوك: "والجدول النهائي يوم ١٥ مايو ٢٠٢٠ إن شاء الله".





وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قال في رسالة له علي صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك": "يسعدني أن أشارك حضراتكم أن الغالبية الساحقة من معلمي مصر والإداريين بالوزارة وملايين الطلاب قد سجلوا الدخول علي منصة التواصل (Edmodo)".





وأضاف "شوقي": "إجمالي عدد المستخدمين للمنصة قرابة عشرة ملايين من بينهم حوالي مليون معلم و٨ مليون طالب وأكثر من نصف مليون ولي أمر، وتزيد الأرقام كل ساعة.. هذا إن دل علي شئ فإنه يدل على حرص المنظومة التعليمية على الإنخراط في عملية التطوير واستخدام التعلم عن بعد"





وتابع: "تحياتي وشكري للعمل الكبير الذي قام به قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة والذي يقومون به على مدار الساعة لضمان كفاءة هذه المنظومة الجديدة".





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت في بيان لها أن المنصة الإلكترونية أصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب على مستوي جمهورية مصر العربية لعقد الامتحانات الالكترونية والتي سوف تبدأ ٢٩ أبريل الجاري لكل من طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي وتنتهي في مايو.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي، هي اختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عند استخدام الطلبة لمنصة الامتحان استعدادًا لامتحانات نهاية العام، مشيرة إلى أن هذه الاختبارات ليس لها درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد أدائه .