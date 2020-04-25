قبلة جريئة بين وسام فارس وسارة أبي كنعان في أولى حلقات "بالقلب"













انطلقت اليوم أولى حلقات مسلسل بالقلب وذلك عبر فضائية LBCI Lebanon وذلك بعدما توقف عرضه منذ شهور بسبب الأحداث التي اندلعت مؤخرًا في لبنان.وبدأت الحلقة الأولى بمشاهد رومانسية تتخللها عدة مفاجآت، وكان أبرزها قبلة جريئة بين ديانا وتجسد شخصيتها الفنانة سارة أبي كنعان وناهي ويجسده الفنان اللبناني وسام فارس.أشعل المشهد الرومانسي بين ديانا وناهي مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير، مشيدين بإبداع الفنانين في المسلسل بأن يجسدوا المشاعر وكأنها حقيقية وليس مجرد تمثيل.واحتل بالقلب قوائم التريند بموقع تدوين التغريدات تويتر وشارك بالهاشتاج عدد كبير من المشاهير الذين أثنوا على تميز العمل وإعجابهم بأحداثه.بالقلب" قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم من النجوم.