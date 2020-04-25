بعد عرض الحلقة الأولى من "النهاية".. يوسف الشريف يتصدر تويتر





تصدر الفنان يوسف الشريف، قائمة مؤشرات تريند عبر موقع التغريدات "تويتر''، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "النهاية" أمس على قناة ON في تمام الساعة العاشرة وربع مساءً.وجاء في البداية تتر المسلسل في اطار "موسيقى تصويرية" تعبر عن عذا العمل الجديد الذي يدور في عام 2120 من وحي خيال علمي.وبدأ مسلسل النهاية بقول "تخيلوا ان ده كل حاجة الظلام ده مفيش هواء ولا أي حاجة وفجأة الله سبحانه وتعالى يقول ويكن نور ومن النور تبتدي الحياة".ثم يستيقظ الفنان يوسف الشريف من نومه الذي يقوم بتجسيد شخصية مهندس يدعي "زين"، يتعامل مع تكنولوجيا عالية الجودة ويتعامل مع كل شئ من حوله بالتلامس، وعن طريق زر الضغط على الشاشة يستطيع معرفة أخبار صحته، وأخبار العالم.وتجسد دور زوجته الفنانة ''ناهد السباعي" وتقل له أتفرج على حاجات تفتح نفسنا على الحياة، ويأتي له اتصال من صديقه الذي يهدده ويستنكر البحث الذي قام بارساله له وكان عبارة خلية طاقة يتم شحنها، وتحاول الفنانة ناهد السباعي التخفيف عنه قائلة: "الحمدلله ان البحث الخاص بيك متسرقش وربنا هيعوضك".وعند شراءه الطعام يصطدم بالفنان حسام داغر الذي يجسد دور شخصا فاقد لعلقله، ويلقي على الفنان يوسف الشريف هذه الجملة " خلي بالك الحرب جاية جاية وهتقضي علي كل اشياء الحياة".ولكن تنتهي أحداث المسلسل بنهاية غامضة ومجهولة حيث تقوم الفنانة سهر الصايغ بضرب الفنان عمرو عبد الجليل على رأسه ليفقد الوعي.ثم يتبين الفنان يوسف الشريف متعلقا بسلاسل حديدية فاقدا للوعي وتنظر له الفنانة سهر الصايغ نظرة شر.وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد.