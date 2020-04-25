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أسعار الذهب اليوم السبت25-4-2020 بعد ارتفاعات طفيفة في سعر الجرام

السبت 25/أبريل/2020 - 12:36 ص
أسعار الذهب اليوم السبت 25-42-2020
أسعار الذهب اليوم السبت 25-42-2020
الفجر الاقتصادي
شهدت أسعار الذهب استقرار في أسواق الذهب المصرية بعد ارتفاعات بلغت 6 جنيهات في سعر الجرام نهاية تعاملات الأمس.

أسعار الذهب  تستقر  اليوم السبت 25-4-2020 :

سجل عيار 21 قيراط نحو755 جنيه للجرام، وارتفع عيار 18 إلى 650 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 860 جنيه، واستقر سعر الجنيه الذهب عند مستويات 6000 جنيه.


أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات :

 وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعات بقيم 6 جنيهات تعاملات الأمس الجمعة، حيث كشف ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤن صناعة  الذهب، أن أسعار الذهب شهدت  هذه الارتفاعات المحدودة  بعد الصعود الطفيف   الذي شهدت اسعار الذهب العالمية.


أسعار الذهب العالمية :

وسجلت اسعار الذهب العالمية ارتفاعات في العقود الأجلة  بقيمة 0.01% في تعاملات الأمس الجمعة ليصل سعر الأوقية 1745 دولارا.

 


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