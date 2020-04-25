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نجلة الشهيد اللواح تكشف كواليس إصابة ووفاة والدها بالكورونا (فيديو)

السبت 25/أبريل/2020 - 03:43 ص
الشهيد اللواح
الشهيد اللواح
داليا الحسين
قالت إسراء اللواح، ابنة الدكتور أحمد اللواح، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب في جامعة الأزهر، الذى توفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 إنها أجرت 8 تحاليل خاصة بفيروس كورونا وجميعهم أثبتت إصابتها بالمرض، بينما التحليل 9 والـ 10 أثبتا تعافيها، حيث جاءت العينات سلبية".

وأضافت " اللواح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الجمعة، أن والدها كان يمتلك معمل تحاليل في بورسعيد، وجاء له ثلاث مرضى مصابين بفيروس كورونا ولم يكن يعلم، معلقة: "في الأول مكناش عارفين كورونا إلا بعد ظهور الأعراض على والدي.

وتابعت: "مستشفى بورسعيد أخبرته أن يوجد 3 حالات لديه في المعمل مصابين بالفيروس ومن بينهم حالة اختلط بها"، مشيرة إلى الأعراض كانت ارتفاع في درجة حرارة وتكسير في الجسم.

ولفتت إلى أن والدها أصيب بتليف الرئتين وأصبح في مرحلة متأخرة، وتدهورت حالته الصحية، مردفة: "دورنا على سيارة إسعاف ولم نجدها لأنه لا يوجد سيارة اسعاف مجهزة لاستقبال حالة كورونا.. ولذلك اتصل والدي بزميله".

وعن قصة إصابتها قالت إنها حدثت عقب إصابة والدها، وبدأت ظهور الأعراض عليها، مضيفة: “شعرت بضيق في التنفس وعدم استطاعتي أخذ نفسي بالإضافة إلى كحة شديدة، وكنا نظنها برد، خاصة أن والدها كان يطالبنا بارتداء كمامات وقفازات حتى لا نصاب.
وأشارت إلى أنها مكثت 26 يوما في مستشفى العزل وستخرج غدا بعد تعافيها من المرض، ثم سيتم وضعها 15 يوما أخرين في الحجر الصحي للتأكد من خلوها من المرض.

وطالبت الجميع بعد الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، وعدم الاحتكاك بأي شخص، وغسل اليدين بشكل مستمر، وعدم النزول من المنزل إلا في حالة الضرورة القصوى، والدعاء لها بالشفاء ولوالدها بالرحمة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.

وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال مستشار وزيرة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.

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