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تفاعل الجمهور بعد عرض أولى.. و"الرداد": سعيد بردود الأفعال (صور)

السبت 25/أبريل/2020 - 01:17 ص
بوابة الفجر
محمود حنفي

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مسلسل "شاهد عيان" للنجم حسن الرداد وذلك منذ عرض أولى حلقات المسلسل الذي يشارك ضمن سباق موسم الدراما الرمضانيه ٢٠٢٠.

وعبر نشطاء التواصل الاجتماعي عن سعادتهم الشديده بالعمل لما فيه من احداث اثاره وتشويق وذلك منذ عرض أول حلقه له علي العديد من القنوات الفضائية.

وعبر "الرداد" عن سعادته الكبيره بردود أفعال الجمهور وتفاعلهم وتعليقاتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي حول المسلسل .

"شاهد عيان" بطوله حسن الرداد وبسمه وهنا شيحه و وليد فواز و محمد لطفي و سوشيال ميديا احمد عاطف ومن تاليف احمد مجدي واخراج محمد عبد الرحمن حماقي وانتاج ممدوح شاهين .
تفاعل الجمهور بعد عرض أولى.. و"الرداد": سعيد بردود الأفعال (صور)
تفاعل الجمهور بعد عرض أولى.. و"الرداد": سعيد بردود الأفعال (صور)
تفاعل الجمهور بعد عرض أولى.. و"الرداد": سعيد بردود الأفعال (صور)
تفاعل الجمهور بعد عرض أولى.. و"الرداد": سعيد بردود الأفعال (صور)
تفاعل الجمهور بعد عرض أولى.. و"الرداد": سعيد بردود الأفعال (صور)
تفاعل الجمهور بعد عرض أولى.. و"الرداد": سعيد بردود الأفعال (صور)
تفاعل الجمهور بعد عرض أولى.. و"الرداد": سعيد بردود الأفعال (صور)
تفاعل الجمهور بعد عرض أولى.. و"الرداد": سعيد بردود الأفعال (صور)
تفاعل الجمهور بعد عرض أولى.. و"الرداد": سعيد بردود الأفعال (صور)
تفاعل الجمهور بعد عرض أولى.. و"الرداد": سعيد بردود الأفعال (صور)
تفاعل الجمهور بعد عرض أولى.. و"الرداد": سعيد بردود الأفعال (صور)
تفاعل الجمهور بعد عرض أولى.. و"الرداد": سعيد بردود الأفعال (صور)
تفاعل الجمهور بعد عرض أولى.. و"الرداد": سعيد بردود الأفعال (صور)
تفاعل الجمهور بعد عرض أولى.. و"الرداد": سعيد بردود الأفعال (صور)

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