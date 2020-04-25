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ناهي يقف أمام أهله ويتزوج ديانا.. ملخص الحلقة الأولى من مسلسل "بالقلب"

السبت 25/أبريل/2020 - 01:30 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

انطلقت اليوم أولى حلقات مسلسل بالقلب وذلك عبر فضائية LBCI Lebanon وذلك بعدما توقف عرضه منذ شهور بسبب الأحداث التي اندلعت مؤخرًا في لبنان.

وبدأت الحلقة بهروب والدة ديانا مع رجل آخر وخيانة زوجها واختفائها برفقته لمدة سنوات طويلة، إلى أن تصبح ديانا-وتجسدها الفنانة سارة أبي كنعان- فتاة كبيرة وتحكي قصتها للشاب الذي تحبه وهو ناهي ويجسد شخصيته الفنان وسام فارس، يقرر ناهي ألا يتخلى عن حبيبته بالرغم من ظروفها الصعبة ومعايرة المجتمع لها بسبب خيانة والدتها لوالدها.

وتظهر الفنانة اللبنانية كارمن لبس والتي تجسد دور عمة ديانا خلال الأحداث داخل كنيسة وسرعان ما تفر منها مسرعة بعدما رأت الرجل الذي تخلى عنها يوم زفافها خوفًا من كلام الناس حوله لأن زوجة أخيها هربت مع حبيبها واشتهرت بسمعتها السيئة.

وتذهب كارمن مسرعة إلى المنزل الذي تسكن فيه مع شقيقها والذي اتجه لشرب الخمور بعد خيانة زوجته له وتتحدث مع ديانا وتحكي لها عن أن الرجل الذي تخلى عنها يوم زفافها منذ سنوات قد عاد وتبكي في مشهد مؤثر بينهما.

وتتصاعد الأحداث، وتحدث مشاجرة كبرى بين ناهي وعائلته والتي ترفض زواجه من ديانا بحجة سمعة والدتها السيئة ولكنه يتحداهم ويقيم حفل زفافه بدون تواجدهم وتنتهي الحلقة.

واحتل بالقلب قوائم التريند بموقع تدوين التغريدات تويتر وشارك بالهاشتاج عدد كبير من المشاهير الذين أثنوا على تميز العمل وإعجابهم بأحداثه.

بالقلب" قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم من النجوم.


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