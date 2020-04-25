أصالة تعترف: أفتقد طارق العريان على مائدة الفطار في رمضان.. ومش عارفة هعزمه ولا لأ





كشفت الفنانة أصالة نصرين عن فقدانها لتواجد زوجها السابق معها في شهر رمضان الحالي قائلة: "يعني أكيد كلنا هنفتقد وجود طارق بالتأكيد على مائدة الفطار معنا، ووالله ما بعرف شو الظروف ان كنت هعزموا ولا لأ".

وتابعت خلال لقائها مع تليفزيون شاشة دبي قائلة: "فيه تصرفات بتجول في خاطري الفترة دي منها الندم على بعض ما فعلت من ردود أفعال، بس أكيد أنا أرتكبت أخطاء فادحة في 2019 بدايات 2020".وأضافت قائلة: "بدي ألاقي طريقة أعتذر عنها لأن ما بعرف شو كانت أسبابها، بس بتعرف مرات الدنيا هيك لما بتاخدنا بالانشغال والمسئوليات والخلافات اللي بكون يتخللها هيك".واختتمت قائلة: "بتكون لحالها بتكون بتهد جبل، فالبتأكيد يكون البني أدم مرات مش على توازن فبيصرح تصريحات يندم عليها فيما بعد".