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أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 08:58 ص
كورونا
كورونا
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية: إن مسألة التعايش مع الفيروس صعبة، ولكن لا أحد يستطيع تحديد موعد انتهاء فيروس كورونا، أو تحديد موعد ذروته.

وأشار "عز العرب"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن فيروس كورونا ظهر منذ 4 أشهر، وما زال جديدًا وسلالاته غير معروفة.

وأوضح أن التباعد الاجتماعي أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا، وأنه يجب استخدام المنديل الورقي لمرة واحدة فقط، وإلقاؤه بعدها في القمامة، كما يجب تعقيم الأشياء قبل استخدامها.

وتابع أنه يجب علينا أن نفكر في آليات للمجتمع للتعايش مع كورونا، وأن الإجراءات الاحترازية مهمة للغاية، وأنه يجب استلام المأكولات من الدليفري عن طريق القفاز، ويجب تطهير المكان والمحتويات، معلقًا: "مش عارفين فيروس كورونا هينتهي إمتى".

ونوه بأن فيروس كورونا يعتمد على الكائن الحي، ويموت بشكل أسرع كلما كان خارج الكائن الحي، فيروس كورونا يموت بدرجة أسرع في درجات الحرارة العالية".

خروج 71 مصابا بكورونا من مستشفى العزل عقب تعافيهم

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.

إصابة 201 حالة بكورونا ووفاة 7

وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال مستشار وزيرة الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

4092 مصابا بكورونا في مصر

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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مستشفيات عزل مستشفى فيروس كورونا درجة حرارة أمراض معدية

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