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"اغتصبها".. نصائح كوميدية من عبد الله مشرف لـ أوس أوس لينال إعجاب الفتاة التي يحبها

السبت 25/أبريل/2020 - 01:34 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت اليوم الحلقة الرابعة من مسلسل "اتنين في الصندوق" للنجمين حمدي الميرغني وأوس أوس اللذان يخوضان به المارثون الرمضاني الحالي، والذي تعرضه قناة MBC مصر.

ودارت أحداث الحلقة بجلوس "زيكا" والذي يجسد هذه الشخصية أوس أوس مع "عم رزة" النجار ويجسد هذه الشخصية الفنان عبدالله مشرف، وطلب زيكا منه نصائح حتى تعجب به البنت الذي يحبها، فرد عليه قائلاُ:" اغتصبها".

ثم أصاب حمدي الميرغني ويلعب شخصية "شوقي" بحالة حزن شديدة بسبب رفض والد حبيبته والتي تجسد شخصيتها نهى عابدين، والتي طالبته بمكالمة والدها، ليقوم بمقابلته وطلب يدها.

يذكر أن مسلسل " أتنين في الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة ومقرر عرضه في الموسم الشتوي ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.

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