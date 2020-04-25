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عاجل من الأرصاد بشأن طقس ثاني أيام رمضان

السبت 25/أبريل/2020 - 09:01 ص
طقس القاهرة
طقس القاهرة
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت ثاني أيام رمضان على مدن ومحافظات مصر.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

الوجه البحري
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

شمال الصعيد
يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة.

جنوب الصعيد
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق.

طقس أول أيام رمضان

وعن طقس أول أيام رمضان، فشهدت القاهرة الكبرى طقسا حارًا نهارًا باردًا ليلًا، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة فى أنحاء البلاد، مع تواجد الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة.

كما شهد الوجه البحرى طقس حاراَ نهاراَ بارداَ ليلاَ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى عاصفة ترابية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقسًا معتدلًا نهارًا باردًا ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة واضطراب فى الملاحة البحرية.

درجات الحرارة الجمعة

وسجلت درجات الحرارةـ، الجمعة 24 من أبريل، فى القاهرة الكبرى 35 درجة والصغري 18 درجة مئوية، والإسكندرية الكبرى 26 والصغري 16 درجة مئوية، ومطروح الكبرى 22 درجة والصغري 16 درجة مئوية، أما فى الوجه القبلي فتكون فى سوهاج الكبرى 39 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا الكبرى 40 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان الكبرى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

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الكلمات المفتاحية

هيئة الأرصاد طقس أول رمضان طقس درجات الحرارة الأرصاد اتربة وامطار أول أيام رمضان

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