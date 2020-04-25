بعد تأجيل امتحانات الدبلومات.. وزير التعليم يكشف موقف الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن مواعيد امتحانات الثانوية العامة كما هي وتبدأ ٧ يونيو.





تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية

وكان الوزير أعلن في وقت سابق تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية، موضحا أنها سوف تعقد امتحانات "الدبلومات الفنية" بدءًا من يوم ١٣ يونيو وتستمر حتي ١٩ يوليو ٢٠٢٠.





وأضاف في تصريح صحفي له على صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك": "والجدول النهائي يوم ١٥ مايو ٢٠٢٠ إن شاء الله".





وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قال في رسالة له علي صفحته الرسمية عبر موقع "فيسبوك": "يسعدني أن أشارك حضراتكم أن الغالبية الساحقة من معلمي مصر والإداريين بالوزارة وملايين الطلاب قد سجلوا الدخول علي منصة التواصل (Edmodo)".





وأضاف "شوقي": "إجمالي عدد المستخدمين للمنصة قرابة عشرة ملايين من بينهم حوالي مليون معلم و٨ مليون طالب وأكثر من نصف مليون ولي أمر، وتزيد الأرقام كل ساعة.. هذا إن دل علي شئ فإنه يدل على حرص المنظومة التعليمية على الإنخراط في عملية التطوير واستخدام التعلم عن بعد"





وتابع: "تحياتي وشكري للعمل الكبير الذي قام به قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة والذي يقومون به على مدار الساعة لضمان كفاءة هذه المنظومة الجديدة".





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت في بيان لها أن المنصة الإلكترونية أصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب على مستوي جمهورية مصر العربية لعقد الامتحانات الالكترونية والتي سوف تبدأ ٢٩ أبريل الجاري لكل من طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي وتنتهي في مايو.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي، هي اختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عند استخدام الطلبة لمنصة الامتحان استعدادًا لامتحانات نهاية العام، مشيرة إلى أن هذه الاختبارات ليس لها درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد أدائه.





وأدى طلاب الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، امتحان مادة التاريخ إلكترونيًا الثلاثاء، استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020، حيث نجح 545 ألف طالبطالبة في تأدية الامتحان اليوم حتى الساعة الواحدة ظهرًا، من إجمالي 589 ألف طالبطالبة بمختلف محافظات الجمهورية.





وتعقد امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي في الفترة من 29 إبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.





وقالت الوزارة: إنها عقدت الامتحان تجريبي لاختبار تحميل أقصى عدد من الطلاب لمعرفة السعة المناسبة للطلبة من الشبكات المنزلية والمحمول.





بدء امتحانات أولى ثانوي التجريبية

وبدأت الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، الثلاثاء، عبر الـ"تابلت" من المنزل.





وتعددت شكاوى أولياء الأمور والطلاب، من سقوط "سيستم" موقع الوزارة والذي يوجد عليه الامتحانات التجريبية "أون لاين".





إعلان مواعيد امتحانات أولى وثانية ثانوي قريبًا

وفي سياق آخر، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إن الوزارة ستعلن، مواعيد الامتحانات الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، قريبا لكل مادة علمًا بأن الفترة من 9 صباحًا حتى 4 عصرًا تسمح لمجموعات مختلفة بالدخول في أوقات مختلفة من اليوم، لتحقيق التوازن في أحمال الشبكات.





وأضاف في تصريحات له، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الوزارة ستعلن تفاصيل الامتحان المنزلي والإجراءات في حالة حدوث مشاكل في الشبكات".





وتابع أن الوزارة ستعلن أيضا تفاصيل الدخول على الامتحانات الإلكترونية وموقف طلاب المنازل والخدمات والعالقين في الخارج من أبنائنا.





وقال الوزير في رسالة للطلاب: "نتمنى استغلال الوقت في التحضير من خلال منصة التعلم على بنك المعرفة والمنصات الإلكترونية التي سوف تتوفر خلال هذا الأسبوع وكذلك القنوات التعليمية".





اعتماد جدول امتحانات التيرم الثاني لطلاب أولى وثانية وثانوي

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، اعتمد جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني (مايو 2020) الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.



