خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلية بجامعة مصر الدولية: إن نسبة وفيات كورونا هي 3 وفيات لكل مليون مواطن في مصر، و25 وفاة لكل مليون في المعدل العالمي، لافتًا إلى أن معدل الوفيات في مصر 10 وفيات لكل يوم، وهذا معدل جيد.





وأشار "عنان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك عدة معايير لتقييم أي وباء، أرقام الإصابات، أرقام التشخيص، أرقام الوفيات، أرقام المتعافين.





وأضاف أن السيناريو المتفائل لإصابات فيروس كورونا، هو أن عدد الإصابات سيصل إلى 5 آلاف في نهاية الشهر، وقد يصل إلى 8 آلاف إذا زاد المسح.





ونوه بأن الشخص المصاب ينقل العدوى من 2 إلى 3 أشخاص وفقًا للمعدل العالمي.



