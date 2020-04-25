وزير المالية: "بيقولوا عليَّ بخيل وباتحكم في مصروف بيتي"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إنه يتعامل كمواطن عادي، ويتحكم في مصروف منزله، معلقًا: "بيقولوا عليَّ بخيل"، متابعًا: "لازم الإنسان يعيش حياته الطبيعية مهما كان منصبه، ويعيش حياته بكل بساطة".





وروى أحد المواقف، قائلًا: "كنت واقف بفاصل مع بتاع الفاكهة، وراجل قالي أنت شبه وزير المالية، قولتله أنا وزير المالية"، مستكملًا: "أنا راجل أكاديمي، ومع الوقت السياسي بيكتسب الخبرة وبيبقى مخضرم، دايمًا بحط نفسي مكان المواطن العادي".





وكشف خلال حواره مع برنامج "البنائون"، المذاع على فضائية "المحور"، عن أنه ابن لرجل بسيط؛ حتى تكون رسالة للشباب حتى لا يفقدون الأمل، متابعًا: "ماحدش يفقد الأمل إنه يحقق حلم قد يراه مستحيلًا".





وتابع: "أنا متخيلتش ولا تصورت إني أكون وزير مالية مصر، كنت أبقى مجنون لو تخيلت ده، لأنه كان حلم بعيد جدًا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وقادر على تحقيق الأحلام".





واستكمل: "أنا كنت طالب في الكلية من أسرة كادحة، ومكنتش قادر أتخيل أو أحلم أني أكون وزير"، وتابع موجهًا رسالة للشباب: "حلمك تقدر تحققه بالإخلاص، وسيب الباقي على ربنا".



