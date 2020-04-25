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وزير المالية: "بيقولوا عليَّ بخيل وباتحكم في مصروف بيتي"

السبت 25/أبريل/2020 - 09:17 ص
وزير المالية محمد معيط
وزير المالية محمد معيط
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إنه يتعامل كمواطن عادي، ويتحكم في مصروف منزله، معلقًا: "بيقولوا عليَّ بخيل"، متابعًا: "لازم الإنسان يعيش حياته الطبيعية مهما كان منصبه، ويعيش حياته بكل بساطة".

وروى أحد المواقف، قائلًا: "كنت واقف بفاصل مع بتاع الفاكهة، وراجل قالي أنت شبه وزير المالية، قولتله أنا وزير المالية"، مستكملًا: "أنا راجل أكاديمي، ومع الوقت السياسي بيكتسب الخبرة وبيبقى مخضرم، دايمًا بحط نفسي مكان المواطن العادي".

وكشف خلال حواره مع برنامج "البنائون"، المذاع على فضائية "المحور"، عن أنه ابن لرجل بسيط؛ حتى تكون رسالة للشباب حتى لا يفقدون الأمل، متابعًا: "ماحدش يفقد الأمل إنه يحقق حلم قد يراه مستحيلًا".

وتابع: "أنا متخيلتش ولا تصورت إني أكون وزير مالية مصر، كنت أبقى مجنون لو تخيلت ده، لأنه كان حلم بعيد جدًا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وقادر على تحقيق الأحلام".

واستكمل: "أنا كنت طالب في الكلية من أسرة كادحة، ومكنتش قادر أتخيل أو أحلم أني أكون وزير"، وتابع موجهًا رسالة للشباب: "حلمك تقدر تحققه بالإخلاص، وسيب الباقي على ربنا".

خروج 71 مصابا بكورونا من مستشفى العزل عقب تعافيهم

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.

إصابة 201 حالة بكورونا ووفاة 7

وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال مستشار وزيرة الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

4092 مصابا بكورونا في مصر

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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