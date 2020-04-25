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مسلسل "ليالينا 80" يتصدر جوجل بعد عرض الحلقة الأولى

السبت 25/أبريل/2020 - 01:38 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
تصدر مسلسل "ليالينا 80" مؤشرات محرك البحث العالمي الشهير "جوجل" بعد عرض الحلقة الأولى.

ودارت أحداث الحلقة الأولى حول استشهاد الرئيس محمد أنور السادات، بالعرض العسكري في المنصة أثناء الإحتفالات بنصر أكتوبر، وتفاجأ شخصيات العمل من ذلك الخبر، ومنهم إياد نصار، في المطار بعد عودته من الخارج، الذي يعمل في احدى الدول الخليجية

وتفاجأ أيضًا النجم خالد الصاوي، بخبر اغتيال الرئيس محمد أنور السادات، وهو في كافيه جروبي، الشهير في منطقة وسط البلد من أحد العاملين فيه.

كما شهدت ظهور خاص الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، أثناء إعلان وفاة الرئيس محمد أنور السادات، وتفاعل الشارع المصري مع الخبر.

مسلسل "ليالينا 80" بطولة غادة عادل، إياد نصار، صابرين، خالد الصاوي، محمد عادل، وعدد من النجوم.


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