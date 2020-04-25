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دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الأولى من ''النهاية" ليوسف الشريف

السبت 25/أبريل/2020 - 01:42 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

بدأ مسلسل النهاية بمقدمة كلامية جاء فيها: "تخيلوا ان ده كل حاجة الظلام ده مفيش هواء ولا أي حاجة وفجأة الله سبحانه وتعالى يقول ويكن نور ومن النور تبتدي الحياة".

ثم يستيقظ الفنان يوسف الشريف من نومه بعد كابوس كان يراوجه في منامه والذي يقوم بتجسيد شخصية مهندس يدعي "زين"، ويتعامل مع تكنولوجيا عالية الجودة ويتعامل مع كل شئ من حوله بالتلامس، وعن طريق زر الضغط على الشاشة يستطيع معرفة أخبار صحته، وأخبار العالم.

وتجسد دور زوجته الفنانة ''ناهد السباعي" وتقل له أتفرج على حاجات تفتح نفسنا على الحياة، ويأتي له اتصال من صديقه الفنان ''أيمن الشيوي" الذي يهدده ويستنكر البحث الذي قام بارساله له وكان عبارة عن خلية طاقة يتم شحنها، وتحاول الفنانة ناهد السباعي التخفيف عنه قائلة: "الحمدلله ان البحث الخاص بيك متسرقش وربنا هيعوضك"، ثم تذهب الى عملها.

ويذهب الفنان يوسف الشريف الى المكان الذي استدعى بيه بسبب بحثه، ويتفاجئ من ردود أفعالهم المتجاهلة للبحث لأنه كان يظن أنهم سوف يتحدثون معه عن المبادئ الفعلية للبحث والعمل على التطوير منه.

ثم يذهب الفنان يوسف الشريف لتعليم التلاميذ جميع ما يخص علم الطاقة وكيفية حلول مشاكلها، ويبدأ بالشرح لهما جميع ما يخص هذا العلم، ومعرفتهم الظواهر الطبيعية حول هذا العلم.

ثم تظهر الفنانة سهر الصايغ وتطلب من الفنان عمرو عبد الجليل أن يعطيها تصريح خاص لعمل الدي سي لكنه يعترض ويسخر منها، وتبكي بشدة بسبب والدها لأنه يحتاج له.

وتظهر الفنانة ياسمين علي أثناء عملها مع العديد من الفنانات منهم الفنانة سهر الصايغ، وتتحدث ياسمين ببعض الكلمات التي تزعج الفنانة سهر الصايغ وتتأثر بشدة.


وقام الفنان أحمد وفيق بتقديم التهاني للفنانة ناهد السباعي التي تجسد دور زوجة الفنان يوسف الشريف لحملها بمولودها الأول.

وعندما سألها على تسمية المولود الجديد قالت له الله يبارك فيك هسميه "يحيى"، ثم أستكملا كلامهم فيما يخص الموارد الخاصة بالمشروع.


ويذهب الفنان يوسف الشريف لشراء طعام لزوجته الفنانة ناهد السباعي لرجوعها من العمل مرهقة.

وعند شراءه الطعام يصطدم بالفنان حسام داغر الذي يجسد دور شخصا فاقد لعلقله، ويلقي على الفنان يوسف الشريف هذه الجملة " خلي بالك الحرب جاية جاية وهتقضي علي كل اشياء الحياة".

وعندما يسأل الفنان يوسف الشريف عامل المحل يقل له أنه شخصا مجنون ويهتف دائما بهذه العبارة. لكنه يحبه لشراءه منه فراخا مهجنة دائما.

تنتهي أحداث المسلسل بنهاية غامضة ومجهولة حيث تقوم الفنانة سهر الصايغ بضرب الفنان عمرو عبد الجليل على رأسه ليفقد الوعي ويظهر الفنان يوسف الشريف متعلقا بسلاسل حديدية فاقدا للوعي وتنظر له الفنانة سهر الصايغ نظرة شر.

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