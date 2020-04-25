ماغي بو غصن تفقد جنينها في أولى حلقات "أولاد آدم"





انطلقت منذ قليل أولى حلقات مسلسل "أولاد آدم" بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن وذلك عبر محطة الـ MTV اللبنانية.



وظهرت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن في أول مشهد بالحلقة وهي تنزف بشكل مفاجئ وتذهب للطبيب الخاص بها وتتفاجأ بأنها قد فقدت جنينها.



وتصدر المسلسل قوائم التريند في لبنان وذلك قبل عرض الحلقة الأولى منه بساعات قليلة، وأعرب محبي العمل عن حماسهم الكبير لمشاهدته.



يذكر أن مسلسل "أولاد أدم" من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.