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سباق دراما رمضان 2020.. ملخص الحقلة الرابعة من "اتنين في الصندوق" للميرغني وأوس أوس

السبت 25/أبريل/2020 - 01:52 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت قناة mbc مصر الحلقة الجديدة من مسلسل "اتنين في الصندوق" للنجمين حمدي الميرغني وأوس اوس.

ودارت أحداث الحلقه حول دخول حمدي الميرغني وأوس أوس في خناقة مع نجل حجاج عبد العظيم والذي يجسد شخصيته أحمد عبدالله محمود، إلى أن يدخلا الى القسم ويتم الصلح بينهما، بدلا من دخولهما السجن، ويدفع حجاج مبلغ مالي كبير بسبب كسر أسنان حمدي المرغني، ويتم الصلح بينهما.

ويذهب اوس اوس لشقة فتاة يحبها لكنها أعلى منه ماديا وعلى مستوى التعليم ليفاجا بالشقة التي بجوارها بها امرأة حامل ويذهب بها إلى المستشفى، وتقابله كريمه التي تجسد شخصيتها هايدي رفعت بطريقة ليست بالجيدة.
وتنتنهي الحلقة بمشهد لبيومي فؤاد، الذي يظهر كزعيم لإحدى البلدان، الذي يظهر كحاكم ظالم يعدم كل من يقف أمام طموحاته.

يذكر أن مسلسل " أتنين في الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة ومقرر عرضه في الموسم الشتوي ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم.


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