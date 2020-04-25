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بسبب كورونا .. صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ويوفنتوس

السبت 25/أبريل/2020 - 01:34 ص
برشلونة
برشلونة
ريهام عبدالمحسن

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأنه من المحتمل أن تشهد الأيام المقبلة صفقة تبادلية بين كلا من برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت إذاعة RAC-1 الإسبانية أن كلا من مسئولي برشلونة ويوفنتوس يفكران في إجراء صفقة تبادلية وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببها تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد وكشفت أنَّ الناديين يعملان بالفعل على إتمام الصفقة التبادلية.
وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن برشلونة يفكر في ضم البوسني ميرالم بيانيتش نجم خط وسط يوفنتوس ملمحة إلى أن النجم البوسني يحظى بإعجاب كبير من النادي الكتالوني.
وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن يوفنتوس في المقابل يرغب في التعاقد مع البرازيلي آرثر ميلو نجم خط وسط برشلونة الذي يمتلك إمكانات كبيرة.
ونوهت الإذاعة الإسبانية أنه سيكون من الصعب التفكير في عقد صفقة تبادلية بين بيانيتش البالغ من العمر 30 عامًا وآرثر ميلو البالغ من العمر 23 عامًا مشيرة إلى أن الصفقة قد تتضمن مبلغ مالي قد يقوم يوفنتوس بدفعه.

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