إنجي علاء تبارك لصناع عمل مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف





وأضافت: "بشكر كل الكرو اللي اشتغل معايا على تصميم الأزياء بشكرهم على شغلهم وتعبهم والف مبروك لكل الفنانين العظام المشاركين في العمل والف مبروك لكل فريق العمل" وذلك بعد أن تصدر المسلسل ترند تويتر بعد عرض اول حلقة منه.



والجدير بالذكر ان آخر أعمال إنجي في مجال تصميم الأزياء كان مسلسل كفر دلهاب وفي مجال التأليف وكتابة السيناريو كان مسلسل بلا دليل.

النهاية بطولة يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي وغيرهم من النجوم وإخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.

باركت المؤلفة ومصممة الأزياء الدرامية إنجي علاء والتي تقوم بتصميم أزياء شخصيات مسلسل النهاية لفريق عمل المسلسل قائلة: "ألف مبروك ليوسف الشريف، على النجاح ده من اول حلقة من النهاية ومش لأنه زوجي بس انما لانه فنان تعب واجتهد في المسلسل"ظ