البلايلي يرد على عرض الأهلي





ذكرت تقارير صحفية تونسية أن الجزائري يوسف البلايلي نجم أهلي جدة السعودي ومنتخب الجزائر رفض عروض من الأهلي المصري والدحيل القطري ليؤكد بذلك على رغبته في اللعب في صفوف الترجي التونسي حال عودته إلى القارة الأفريقية.

وأفاد موقع جي نت التونسي في نسخته الفرنسية بأن مصادر مقربة من النجم الجزائري أكدت أنه رفض فكرة الإنضمام إلى الأهلي ونفس الأمر بالنسبة للعرض الذي حصل عليه من الدحيل القطري.

وأشار الموقع التونسي إلى أن النجم الجزائري البالغ من العمر 28 عامًا أنهى خلافه مع أهلي جدة السعودي ليستمر في صفوف الفريق.