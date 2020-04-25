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البلايلي يرد على عرض الأهلي

السبت 25/أبريل/2020 - 01:36 ص
يوسف البلايلي
يوسف البلايلي
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية تونسية أن الجزائري يوسف البلايلي نجم أهلي جدة السعودي ومنتخب الجزائر رفض عروض من الأهلي المصري والدحيل القطري ليؤكد بذلك على رغبته في اللعب في صفوف الترجي التونسي حال عودته إلى القارة الأفريقية.
وأفاد موقع جي نت التونسي في نسخته الفرنسية بأن مصادر مقربة من النجم الجزائري أكدت أنه رفض فكرة الإنضمام إلى الأهلي ونفس الأمر بالنسبة للعرض الذي حصل عليه من الدحيل القطري.
وأشار الموقع التونسي إلى أن النجم الجزائري البالغ من العمر 28 عامًا أنهى خلافه مع أهلي جدة السعودي ليستمر في صفوف الفريق.
وأوضح الموقع التونسي أنه تم ربط مستقبل جناح الترجي التونسي السابق داخل القارة الإفريقية مع باب سويقة وأنه رفض فكرة اهتمامه باللعب لأي نادي أخر.

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