وصلة رقص شرقي لدانييلا رحمة على أنغام "آه لو لعبت يا زهر" في أولى حلقات "أولاد آدم"

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انطلقت منذ قليل أولى حلقات مسلسل "أولاد آدم" بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن وذلك عبر محطة الـ MTV اللبنانية.



وظهرت الفنانة دانييلا رحمة في دور راقصة في أحد الملاهي الليلية وقدمت وصلة رقص شرقي على أنغام آة لو لعبت يازهر للفنان أحمد شيبة.



وأشاد الجمهور باتقانها لفن الاستعراض وذلك من خلال التغريدات عبر موقع تويتر، وأشادوا بدورها قائلين "بداية مبشرة".



يذكر أن مسلسل "أولاد أدم" من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.