ياسمين صبري تريند بعد عرض الحلقة الأولى من "فرصة تانية"









ويعرض على3 قنوات طوال أيام شهر رمضان، فيعرض على قناة Cbc في تمام الساعة الخامسة، على قناة Dmc في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً وعلى قناة أون في تمام الساعة 11:30 .



ويعاد المسلسل على قناة cbc في تمام الساعة الواحدة ظهراً، 12 منتصف الليل، وعلى قناة ON يعاد الساعة 5.15 صباحاً، 10.15 صباحا، وعلى قناة dmc الساعة 6.30 صباحاً.



يشار أن المسلسل بطولة كل من ياسمين صبري وأحمد مجدي، محمود البزاوى، وإدوارد، وآيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب، وإخراج محسن عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم.





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دخلت النجمة ياسمين صبري، ضمن قائمة الأسماء الأكثر بحثا على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عقب عرض أولى حلقات مسلسل "فرصة تانية"، حيث نجحت الحلقة الأولى من المسلسل وحققت نسب مشاهدات عالية.