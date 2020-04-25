Advertisements

ياسمين صبري تريند بعد عرض الحلقة الأولى من "فرصة تانية"

السبت 25/أبريل/2020 - 02:08 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

دخلت النجمة ياسمين صبري، ضمن قائمة الأسماء الأكثر بحثا على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عقب عرض أولى حلقات مسلسل "فرصة تانية"، حيث نجحت الحلقة الأولى من المسلسل وحققت نسب مشاهدات عالية.

ويعرض على3 قنوات طوال أيام شهر رمضان، فيعرض على قناة Cbc في تمام الساعة الخامسة، على قناة Dmc في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً وعلى قناة أون في تمام الساعة 11:30 .

ويعاد المسلسل على قناة cbc في تمام الساعة الواحدة ظهراً، 12 منتصف الليل، وعلى قناة ON يعاد الساعة 5.15 صباحاً، 10.15 صباحا، وعلى قناة dmc الساعة 6.30 صباحاً.

يشار أن المسلسل بطولة كل من ياسمين صبري وأحمد مجدي، محمود البزاوى، وإدوارد، وآيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب، وإخراج محسن عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم.


.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ حوالي 17 ساعة

أصالة تعترف: أفتقد طارق العريان على مائدة الفطار في رمضان.. ومش عارفة هعزمه ولا لأ

منذ أقل من ساعتين

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أديب يفجر مفاجأة عن أدوية علاج فيروس كورونا

منذ ساعة و 27 دقيقة

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ حوالي 19 ساعة

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس ثاني أيام رمضان

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل- الإسماعيلي يوجه ضربة قوية للأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

محيي إسماعيل: رفضت العمل مع عادل إمام (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 12 ساعة

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:13 م

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

03:22 م

محيي إسماعيل: رفضت العمل مع عادل إمام (فيديو)

02:22 ص

أديب يفجر مفاجأة عن أدوية علاج فيروس كورونا

01:45 ص

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

09:10 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: من المجنون.. رامز أم جمهوره؟!

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: مِن الشدّة... رجاء

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: الكورونوفوبيا