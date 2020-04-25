برشلونة يصرف النظر عن خيمينيز ونونيز





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة حسم موقفه بشأن التعاقد مع الثنائي خوسيه خيمينيز نجم أتلتيكو مدريد وأوناي نونيز نجم أتلتيك بلباو.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة يبحث في فترة الانتقالات الصيفية عن مدافع جديد وذلك تحسبًا للتخلي عن أحد نجميه صامويل أومتيتي أو رونالد أراوخو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي برشلونة درسوا الصفقتين وأنه تم استبعاد اللاعبين من ميركاتو النادي الكتالوني لأسباب اقتصادية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نونيز كان يجذب اهتمام برشلونة عندما كان يقوده المدير الفني السابق إرنستو فالفيردي والذي طالب بضمه لكن إدارة البرسا رفضت بسبب القيمة المرتفعة في الشرط الجزائي في عقد نونيز مع أتلتيك بيلباو والذي يقدر ب 30 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه تم استبعاد خيمينيز أيضًا من ميركاتو برشلونة بسبب أن إدارة البلوجرانا تراه صفقة مكلفة على الرغم من امتلاك برشلونة أولوية التعاقد مع المدافع الأوروجواياني وفقًا لاتفاق تم عقده مع أتلتيكو مدريد مقابل 15 مليون يورو.



