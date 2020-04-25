ماغي بو غصن تقتل طفلًا بالخطأ ومكسيم خليل بوجهين.. الغموض يسيطر على أولى "أولاد آدم"

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انطلقت أولى حلقات مسلسل "أولاد آدم" بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن وذلك عبر محطة الـ MTV اللبنانية.



وظهرت ماغي في بداية الحلقة وهي تتعرض لنزيف شديد وعلى أثرة ذهبت لطبيبها والذي أخبرها بفقدان جنينها، لتتأثر وتبكي بشدة لرغبتها الشديدة في أن تصبح أم.



ويأتي بعد ذلك الفنان مكسيم خليل والذي يلعب دور غامض ومشوق، حيث يجسد شخصية إعلامي لديه برنامج للتحقيق في جرائم القتل ولاسيما المتعلقة بالدفاع عن الشرف، ولكن يبدع المخرج الليث حجو في تسليط الكاميرا على وجهه وهو جالس في منزله ويشاهد البرنامج الخاص به ويستمع لكل رسائل محبيه وكأنه يعاني من جنون العظمة، وأنه يظهر للجمهور بشخصية نظيفة وصادقة عكس حقيقته.



وبسبب بكائها المستمر وحزنها الشديد على الجنين، تصدم ماغي طفلًا بسيارتها دون قصد ولكنها تفر هاربة، ويشاء القدر أن بعد هروبها بالسيارة يقوم زوجها وهو الفنان مكسيم خليل بمساعدة هذا الطفل ونقله للمستشفى.



وعلى الجانب الآخر، يلعب الفنان قيس الشيخ نجيب دور لص محترف ولديه مشاكل في عينه، ويذهب للملهى الليلي ويتقابل مع راقصة شرقية وهي النجمة دانييلا رحمة ولكن يحدث هجومًا على المكان وتصاب برصاصة في ذراعها وينقلها للمستشفى.



وتتصاعد الأحداث، ويتصل مكسيم بزوجته ليخبرها بأنه سيتأخر بسبب حادث الطفل ويخبرها بالقصة الأمر الذي يدخلها في حالة صدمة وتفهم ان زوجها أنقذ الطفل الذي صدمته بسيارتها، ويعود الزوج للمنزل وتخبره بأن الجنين قد مات وحين تسأله عن الطفل الذي أنقذه يخبرها هو الآخر بأنه قد رحل متأثرًا بجراحه.



يذكر أن مسلسل "أولاد أدم" من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.



