محيي إسماعيل: رفضت العمل مع عادل إمام (فيديو)





حل الفنان محيي إسماعيل، ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة "القاهرة والناس".وقال محيي إسماعيل، أثناء استضافته مع إيناس الدغيدي، إن الفنان عادل إمام، لم يتدخل في استبعاده في مسلسل "عفاريت عدلى علام".وكشف محيي إسماعيل حقيقة عدم تواجده في "عفاريت عدلى علام"، قائلًا: "يوسف معاطي كلمني قالي هكتب الدور بتاعك، قولتله على شرط عادل إمام يكلمني، قالي ده مسافر تونس يتكرم، قولتله لما يرجع".وتابع "إسماعيل" قائلا"بعدها بعتلي ١٥ حلقة من المسلسل وأنا قرايته وبعدها قررت إني مش هعمله، ومحدش يقدر ميسالش عليا أنا اللي رفضت العمل".ويعد برنامج "شيخ الحارة"، من البرامج الحوارية الساخنة التي تعتمد على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والرياضة والإعلام والمشاهير.ويُذاع برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، يوميًا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً خلال شهر رمضان المبارك.وتستضيف إيناس الدغيدي، خلال حلقات شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة المثيرين للجدل من أبرزهم، محي إسماعيل وسهير رمزي وإدوارد وعبد الباسط حمودة وصفية العمري، وحسن شاكوش، وتامر هجرس، وإنجى على، وفريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم من النجوم