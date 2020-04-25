تعرف على الفتاة التي أنهت الحلقة الأولى بشئ غامض من ''القمر آخر الدنيا'

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بعد النهاية الغامضة التي أنتهت عليها الحلقة الأولى من مسلسل ''القمر أخر الدنيا"، تبدأ الحلقة الثانية من المسلسل بركوب الفنانة هدى الأتربي وتعبر عن فرحها بمقابلته بعد وقت طويل غياب عنه.



وتبدأ الفنانة هدى الأتربي تكشف للفنان عمرو عابد عن عملها بمطعم وأنها مازالت تسكن في بيت أهلها في نفس الشارع الذي يعيش به، ويتبادلون الأرقام وتتمنى مقابلته مرة أخرى، ويبدو أنهما كان تجمع بينهما قصة حب من قبل.



وتدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.