بعد عرض أولى حلقاته.. "سهرانين معاكم بالبيت" لسيرين عبد النور وأحمد فهمي يكتسح لبنان والسعودية

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انطلقت منذ قليل أولى حلقات برنامج سهرانين للنجمين سيرين عبد النور وأحمد فهمي وذلك عبر فضائية mbc.



وتألقت سيرين عبد النور بآطلالة رائعة في الحلقة وأشاد الجمهور بجمالها وتمكنها وبراعتها من تقديم البرنامج ناهيك عن خفة ظلها أمام الكاميرا.



وعلى الفور، تصدر البرنامج قوائم التريند ليكتسح المراكز الأولى في لبنان والسعودية عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.



يبث البرنامج عبر شاشة mbc1 في تمام الساعة 1صباحا بتوقيت السعودية ولبنان والساعة 12 توقيت القاهرة، ومن المقرر أن تحتوي الحلقات علي مفاجآت كثيرة، وكانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم هي مفاجأة حلقة اليوم.



وكانت سيرين قد روجت للبرنامج عبر تويتر قائلة: ‏انا وصديقي ‎#احمد_فهمي رح نطل عليكن ابتداءً من بكرا بالشهر الكريم بأجواء حلوة ورح تسمعو غنية كتير ايجابية ومفاجآت والعاب رح تحبوها بالاضافة لمقابلات مع اهم نجوم العالم العربي.