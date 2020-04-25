ملخص الحلقة الأولى من مسلسل "لما كنا صغيرين" رمضان 2020













تبدأ الحلقة الأولى من مسلسل "لما كنا صغيرين" بظهور الفنان محمود حميدة، يجسد شخصية "سليم" والفنانة ريهام حجاج، تجسد شخصية "دنيا" وهم يطهون الطعام في منزله، ويوجد معهما الفنان محمود حجازي، "يحيى".دنيا ويحيى، تربطهما علاقة صداقة قوية بصاحب الشركة التي ‏يعملان بها وهو "سليم" رجل الأعمال المهتم بالطبخ كثيرًا ويعيش مع شقيقته الفنانة سميرة عبد العزيز، والتي تسكن في الدور العلوي من الفيلا.وتعترف "دنيا" خلال المشهد إلى سليم، بأن "نهى" الفنانة نسرين أمين،ا حامل من "حسن" الفنان نبيل عيسى، بطريقة غير شرعية، واللذان يعملان في نفس الشركة.وتطلب "دنيا" من "سليم" بعدم حضوره للجلسة التي ستدور بينهم عنده في المنزل حتى يحاولوا حل هذه الأزمة وإقناع ‏حسن بالزواج رسميًا من نهى.يرفض "حسن" حل الزواج الرسمي ويعرض حل آخر وهو الزواج العرفي بشرط إجهاض الجنين، فترفض "نهى".وتحدث مشاجرة بين دنيا ويحيى بسبب علمها بأنه انسحب من الجلسة حتى يحصل على قسط من المخدرات التي يتعاطاها، وتطلب الطلاق ويعلمها بأن سليم هو من أعطاه ذلك، وتصر على الطلاق ويحدث بالفعل.يحاول سليم إقناعها بالمبيت عنده في المنزل فترفض ليحجز لها في أحد الفنادق حتى تريح أعصابها، ويؤكد لها بأن زوجها يحبها كثيرًا ولكنها ترفض العودة لعدم الوثوق فيه.تحاول نهى مرة أخرى مع حسن وتذهب له في الشركة حتى تحاول إقناعه أن يتزوجا رسميًا وتخبره بنيتها لإجهاض الجنين بعد ‏الزواج الرسمي فيرفض وتحدث مشاجرة عنيفة بينهما يحولهما سليم على إثرها للتحقيق.وتنتهي الحلقة بحدوث اتصال هاتفي بين دنيا ونهى وتروي لها عن تفاصيل المشاجرة والأخرى عن طلاقها، وتتفقان على المقابلة، وتذهب "دنيا" ومعها جميع أغراضها وتدخل إلى الفيلا لتجد سليم.مسلسل لما كنا صغيرين، بطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، سميرة عبد العزيز، نسرين أمين، نبيل عيسى، محمود حجازي.