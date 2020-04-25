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عاجل.. تعرف على الضحية الثانية في برنامج "رامز مجنون رسمي"

السبت 25/أبريل/2020 - 02:43 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

حققت الحلقة الأولى من برنامج "رامز مجنون رسمي" نجاحًا كبيرًا، وظهر اسم رامز التريند رقم واحد على موقع "تويتر" عقب عرض الحلقة الأولى من البرنامج الذي كانت ضيفته الفنانة غادة عادل.

وتعتمد فكرة المقلب على استقبال الفنانين، في أستوديو، لعمل حوار معهم في برنامج تقدمه المذيعة أروى، وطرح بعض الأسئلة، وهم يجلسون على كرسي إعتراف، بغرض عدم الكذب ، ثم تظهر مجموعة من صور الفنانين ومن بينهم رامز جلال، ثم يخرج رامز من الصورة ويعاقبهم داخل الإستديو.

ونقلًا عن مصادر صحفية قالت إن الضحية الثانية هي الفنانة نبيلة عبيد، في أحداث الحلقة الثانية من البرنامج.

يعرض برنامج رامز مجنون رسمي على قناة mbc مصر يوميًا في تمام الساعة الـ 6 ونصف مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، في الساعة الـ ٧ونص بتوقيت المملكة العربية السعودية.










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