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قد يسبب الوفاة.. نتائج خطيرة لاستخدام علاج الملاريا ضد الكورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 06:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
في رحلة السعي التي يبحث فيها العالم أجمع ليلا ونهارا عن علاج أو لقاح مناسب لمرضى فيروس كورونا وإنقاذهم بقدر المستطاع كانت هناك أدوية كثيرة مرشحة لعلاج كورونا، وكان من بينها أدوية علاج الملاريا الكلوروكين والهيدروكسيكلوروكين، لكن بعد الأبحاث والدراسات وإجراءات التجارب على المصابين أوضحت مدى خطورتها على حياة مصابي فيروس كورونا وأنها أدت بالفعل إلى وفاة الكثير منهم. 

وتستعرض بوابة "الفجر" أهم التفاصيل في السطور التالية: 

- تحذير من علاج الملاريا لمرضى كورونا
وجهت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيرًا بعدم استخدام عقارين مختصين لعلاج الملاريا وهما "كلوروكين" و"هيدروكسيكلوروكين" في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك خارج المستشفيات أو التجارب المعملية الرسمية حيث يتسبب العقارين في مشكلات جسيمة على القلب ويؤثر على نبضات القلب لدرجة قد تصل إلى الوفاة وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست". 

- علاج الملاريا يسبب ظهور كثير من الأعراض الجانبية لمرضى كورونا: 
كما أوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن العقارين المستخدمان في علاج الملاريا يساهمان في ظهور الكثير من الأعراض الجانبية لمن يتناولها من مصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد19، بالإضافة إلى عقار "أزيثرومايسين" وهو عبارة عن مزيج من الأدوية والتي لم تثبت حتى الآن الاختبارات المعملية فعاليته في علاج كوفيد19، واشتملت الأعراض الجانبية على عدم انتظام نبضات القلب وأحيانا الوفاة في بعض الحالات كما يشكل خطورة أكبر على مرضى القلب والكلي حسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست". 

وفاة كثير من الأمريكيين
كما أوضحت دراسة وفاة كثير من الأمريكيين ممن أصيبوا بفيروس كورونا وتناولوا علاج الملاريا بينما من تلقوا الرعاية المعتادة لم يتوفى منهم كثيرا، وأن علاج الملاريا لم يأتي بالنفع والفائدة على مرضى فيروس كورونا حسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل. 

نتائج دراسة برازيلية
وأكدت دراسة برازيلية من خلال إجراء تجاربها على مجموعة من المصابين بفيروس كورونا عددهم 440 حالة وتناولهم لعلاج الملاريا بما يقدر بـ600 مليجرام مرتين يوميًا لمدة 10 أيام يسبب مشاكل في نبضات القلب لربع الأشخاص تقريبا ومزيد من الوفيات في باقي المجموعة، واتجه بعدها علماء البرازيل لوقف هذا الجزء من الدراسة بعد كشفهم عن النتائج في 81 مريض فقط، حسب ما ذكرته صحيفة " الديلي ميل" في تقريرها. 

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