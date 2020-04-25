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بشرى تبدأ رحلة بحثها عن والدتها في "القمر آخر الدنيا''

السبت 25/أبريل/2020 - 02:56 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

تذهب الفنانة بشرى للفنانة عواطف حلمي لتبحث عن والدتها لكنها تتفاجئ برد فعل الفنانة عواطف حلمي عليها أنها تسأل عن والدتها التي لم تتحدث معها منذ وقت طويل.

وتصاب الفنانة بشرى بالحزن والاحباط لعدم ايجادها لوالدتها وتتحدث مع الفنانة أميرة نايف عندما سألتها لماذا لم تعمل حتى الأن رغم أنها مهندسة فتقل لها الفنانة بشرى أن المسئوليات لا تفرق بين كونها مهندسة أم لا.

وتدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.

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