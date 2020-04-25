Advertisements

بعد طلبه منها السفر.. شجار بين هشام إسماعيل وبشرى

السبت 25/أبريل/2020 - 03:15 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

نشب شجار بين الفنان هشام اسماعيل والفنانة بشرى بسبب طلبه منها الاستعداد للسفر لأن عمله يتطلب ذلك.

ولكن الفنانة بشرى ترفض بشدة وتستغرب من طلبه هذا مع مرورها بظروف صعبة لفقدان والدتها الفنانة سميرة عبد العزيز، وتصر على موقفها انها لم تسافر معه الا بعد ايجاد والدتها والاطمئنان عليها أولا.

وتدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.

أخبار تهمك

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عادل حمودة يكتب: عقار رميديسفير الأمريكى ينجح فى شفاء حالات الكورونا الحرجة فى شيكاغو

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

أديب يفجر مفاجأة عن أدوية علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يرفض عودة نجم الأهلي المعار إلى الجونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ حوالي 20 ساعة

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. تعليق عمرو أديب على قضية فتاة الـ"تيك توك"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 13 ساعة

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل- الإسماعيلي يوجه ضربة قوية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:13 م

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

03:22 م

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

09:10 ص

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

02:56 م

أديب يفجر مفاجأة عن أدوية علاج فيروس كورونا

01:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عمدة ليالي رمضان