بعد طلبه منها السفر.. شجار بين هشام إسماعيل وبشرى





نشب شجار بين الفنان هشام اسماعيل والفنانة بشرى بسبب طلبه منها الاستعداد للسفر لأن عمله يتطلب ذلك.ولكن الفنانة بشرى ترفض بشدة وتستغرب من طلبه هذا مع مرورها بظروف صعبة لفقدان والدتها الفنانة سميرة عبد العزيز، وتصر على موقفها انها لم تسافر معه الا بعد ايجاد والدتها والاطمئنان عليها أولا.وتدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.