Advertisements

مادلين طبر توبخ ابنتها في أول ظهور لها في "القمر آخر الدنيا"

السبت 25/أبريل/2020 - 03:48 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

تظهر الفنانة مادلين طبر، التي تجسد دور "فايزة" بتوبيخ ابنتها الفنانة ساندي علي التي تجسد دور "ناهد" على ما تعيشه وزواجها من الفنان مؤمن نور الذي يجسد شخصية "أحمد''، رغم عدم موافقتهم على هذا الزواج واصرارها على هذا.

وتقول لها الفنانة ساندي علي "أحمد محترم جدا وبيحبني"، لتسخر منها الفنانة مادلين طبر قائلة:"فين جوزك راح الشغل وسابك وأنتم مفروضين عرسان شوفي انتي لابسة ازاي ده انا جيالك من ورا أبوكي كسرتي قلبي يا ناهد أنا لازم أديكي فلوس تشتري بيجامتين بدل الشراشيح اللي انتي لابساها دي".

وتدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.


أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يرفض عودة نجم الأهلي المعار إلى الجونة

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 13 ساعة

عادل حمودة يكتب: عقار رميديسفير الأمريكى ينجح فى شفاء حالات الكورونا الحرجة فى شيكاغو

منذ ساعة

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. تعليق عمرو أديب على قضية فتاة الـ"تيك توك"

منذ أقل من ساعتين

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ حوالي 20 ساعة

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- الإسماعيلي يوجه ضربة قوية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ حوالي 19 ساعة

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ حوالي 20 ساعة

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

أديب يفجر مفاجأة عن أدوية علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:13 م

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

03:22 م

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

09:10 ص

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

02:56 م

أديب يفجر مفاجأة عن أدوية علاج فيروس كورونا

01:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عمدة ليالي رمضان