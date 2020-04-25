عاجل.. انخفاض في وفيات "كورونا" بالولايات المتحدة إلى 1258

انخفضت أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 1258 حالة، وفقا لما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.





وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية أعداد تفوق 2000 حالة وفاة لعدة أيام.





وبدأ فيروس كورونا في الصين، وانتقل إلى غالبية دول العالم، وأصاب نحو مليونين و783 ألف شخص، وقتل نحو 195 ألف شخص.





أحدث مستجدات فيروس كورونا

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.





وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.





وقال مستشار وزيرة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.



