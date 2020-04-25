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برشلونة مستعد للتخلي عن نجميه من أجل ندومبيلي

السبت 25/أبريل/2020 - 03:18 ص
نيدومبلي
نيدومبلي
ريهام عبدالمحسن

أفادت وسائل إعلام عالمية بأن برشلونة استفسر من مسئولي توتنهام الإنجليزي عن إمكانية الحصول على نجم خط وسط الفريق الفرنسي تانجي ندومبيلي.

وأكدت شبكة سكاي سبورت العالمية أن إدارة النادي الكاتالوني مستعدة للتخلي عن ثنائي الفريق نيلسون سيميدو وصامويل أومتيتي من أجل الحصول على نجم توتنهام.

وألمحت الشبكة العالمية أن تلك المعلومات من المحتمل ألا تكون دقيقة لأن القيمة الحالية لسيميدو وأومتيتي معًا تصل إلى أكثر من 80 مليون يورو وأن قيمة ندومبيلي أقل من 60 مليون إلا إذا كان توتنهام يرغب في دفع المزيد من الأموال.
وأشارت الشبكة العالمية إلى أن برشلونة كان مهتماً بالتعاقد مع النجم الفرنسي البالغ من العمر 23 عامًا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية عندما كان يلعب في صفوف أوليمبيك ليون الفرنسي ولكن تراجع عن الصفقة وتمكن توتنهام من الحصول على خدماته.

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