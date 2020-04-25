إيمان كمال تكتب: عمدة ليالي رمضان

الليالى الرمضانية لا تكتمل دون حضوره فهو عمدة الدراما الرمضانية الذى لا يختلف أحد على مكانته وتميزه وبصمته الواضحة.





فالكبار لا يؤثر الغياب على محبتهم، فتلك المحبة هى ميراث سنوات من الإبداع والنجاح، فطالما اعترف فى لقاءاته بأن الحب هو كلمة السر وراء النجاحات، سواء حبه للشخصيات التى يقدمها، وحتى الحب المتواجد بين صناع العمل فى اللوكيشن، وذلك الحب بينه وبين جمهوره فحتى ثقافته ووعيه لم يقفا عائقا أمام دخوله ببساطة وتلقائية للقلوب، فلم تجعله أسير «برج عاجى» –كما يحدث مع البعض-، بل اقترب من خلالها بالناس بأفكاره ونهمه وشغفه وحتى اختياراته لشخوصه المتنوعة.





وحتى حين اختار عمدة الليالى الرمضانية صلاح السعدنى العزلة والابتعاد من أجل العيش فى هدوء مع أسرته وأحفاده، تظل أعماله تحكى جولات ونجاحات ومنافسات مع أبناء جيله وحتى أجيال أخرى فكان قادرا طوال الوقت على أن يكون منافسا لا يستهان به.





فى عام 1987 منح الحظ السعدنى فرصته حين اعتذر الفنان سعيد صالح عن مشاركة يحيى الفخرانى وصفية العمرى فى «ليالى الحلمية» الجزء الأول وأشيع وقتها بأنه اعترض على ترتيب الأدوار خاصة أن حسن يوسف كان يسبق بالفعل السعدنى على التترات مع الفخرانى والعمرى، وفى أقاويل أخرى بأنه كان منشغلا بعمل مسرحى فى هذا الوقت، ليسند إلى صلاح السعدنى دور «العمدة سليمان غانم» فى المسلسل.





كانت مشاركات صلاح السعدنى قبلها مهمة أيضا حتى وإن لم تحظ بنفس الشهرة بحكم عرضها منذ أواخر السبعينيات وحتى الثمانينيات مثل «أديب» و«يوميات نائب فى الأرياف» و«قال البحر» فقد كان يدقق كثيرا فى اختياراته حتى من قبل حصوله على فرص البطولة المطلقة التى يطمح لها أغلب النجوم.





أعود مجددا للحظ الذى استغله السعدنى لصالحه تماما، فقدم شخصية العمدة سليمان غانم وأضاف لها الكثير من شخصيته ونسج تفاصيلها من روحه فاقترنت به وعلقت فى أذهان الجمهور، والنجاح الكبير الذى حققه السعدنى فى الجزء الأول جعله فى الأجزاء التالية يحصل على مساحة أكبر ويتساوى على التترات مع نجمى الجزء الأول ويصبح لقبه فى المسلسل هو اللقب الذى صاحب السعدنى خلال مشواره الدرامى.





الرهان الأصعب له كان فى الخروج من عباءة سليمان غانم الشخصية الأيقونة التى صنعت نجاحاته لسنوات فى ملحمة من خمسة أجزاء، فكان لابد من أن يجد شخصية أخرى بعيدا تماما عن سليمان غانم، ولكنها تحمل نفس حالة الثراء الفنى ومستوى الإبداع، وهو ما تحقق لصلاح السعدنى مجددا فى عام 1994 حين قدم «أرابيسك: أيام حسن النعمانى»، وهو من الأعمال التى لا تنسى فى تاريخ الدراما المصرية والتى شكلت أيضا جزءًا من تلك الثقة ما بين اختيارات السعدنى الدرامية وبين شغف الجمهور لكل جديد يقدمه، فشخصية ذلك المبدع الذى ورث فن الأرابيسك عن والده وهو ليس مجرد صاحب حرفة أو ورشة لكنه شغوف بها حتى وإن ضل طريقه أو أحبط، المسلسل كأغلب أعمال الكاتب أسامة أنور عكاشة تناقش الهوية المصرية وهذه النوعية كانت أيضا الأقرب لقرب الجمهور المتعلق بأعمال عكاشة وشخصياته والتى ساهمت بالتأكيد فى نجاحات السعدنى دراميا، لكن موهبته الطاغية وإلمامه بالشخصية جعل من غير الممكن تخيل فنان آخر قادرًا على أن يملأ هذه المساحة وتقديم الدور بنفس التأثير.





إذن فالعمدة سليمان غانم وحسن أرابيسك ساهما فى بناء كل هذا الوهج والنجاح والمنافسة القوية وجعلت السعدنى ضيفا دائمًا على الدراما الرمضانية، فكان وجوده هو واحة الأمان والثقة بأن المتفرج لديه وجبة دسمة من الأعمال الدرامية فى الشهر الكريم.





عاد السعدنى مجددا ليختار شخصية نصر وهدان القط فى «حلم الجنوبى» عام 1997، وتلى ذلك العديد من النجاحات فقدم أيضا أوراق مصرية والحساب وجسر الخطر ودرب ابن برقوق والأصدقاء ورجل فى زمن العولمة والناس فى كفر عسكر وعمارة يعقوبيان وعدى النهار والباطنية والأخوة الأعداء واختتم مشواره بمسلسل «القاصرات» فى عام 2013 وشخصية عبد القوى الأدهم النجعاوى.





وفى السنوات التالية ربما غاب صلاح السعدنى عن الشاشة لكنه لم يغب عن جمهوره الذى ظل فى حالة تشوق لأخباره ومتابعا له، فى ظل التغير الذى طرأ أيضا على الدراما وظهور جيل جديد ومختلف من الشباب الذين صنعوا حالة مختلفة، سواء فى الكتابة وتكنيك الإخراج وحتى التمثيل، فأصبحنا أمام دماء جديدة فى الدراما، لكنها لم تطو الصفحة التى سبقتها، وجيل كامل تعلقنا بأعماله الدرامية التى كانت ضيفا من ضيوف شهر رمضان الكريم، فمازالت أعمال صلاح السعدنى وغيره من نجوم تلك المرحلة التى صنعت تاريخ الدراما المصرية ننتظر رؤيتها بنفس الشغف والمحبة ليس فقط لأننا نعيش من خلالها حالة من النوستالجيا، لكنها أيضا كالجوهرة كلما مر عليها الزمن كلما زاد بريقها، ونشعر بالامتنان لصناعها من منحونا لحظات من المحبة والصدق والإبداع.



