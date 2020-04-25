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بديع أبو شقرا يصاب بحالة جنونية في حفل زفافه وهروب المعازيم في ثاني حلقات "بردانة أنا2"

السبت 25/أبريل/2020 - 04:24 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
انطلقت منذ ساعات الحلقة الثانية من الموسم الثاني للمسلسل اللبناني بردانة أنا وذلك عبر فضائية MTV اللبنانية.

وبدأت الحلقة بلقاء زياد مع دانيا بزيارته لها في منزلها وتواجهه والدتها عن عدم موافقتها على علاقتهما ولكنه يخبرها بتمسكه الشديد بابنتها ومحبته لها.

وبعدما ينصرف زياد من المنزل تجلس دانيا وتتذكر جنازة شقيقتها حنين والتي قتلت على يد زوجها باسم بعدما شك في سلوكها.

وفي اللحظة ذاتها، أبدع مخرج العمل في المزج بين مشهد الجنازة ومشهد زفاف باسم للمرة الثانية من فتاة صغيرة لم تبلغ من العمر سوى 16 عاما، وخلال الحفل أصابه حالة من الهستريا بعدما فوجئ أن جيرانه وأقاربه رفضوا حضور زفافه الأمر الذي أجبره على تذكر لحظة قتله لزوجته حنين.

ويقرر باسم أن يحتفل بنفسه دون معازيم للزفاف وأصيب بحالة من الجنون والعنف ما جعل العروس الجديدة تتوتر وتخاف منه، وتبكي وتطلب من والدها أن تذهب معه إلى منزلها برفقة والدتها ولكنه رفض لأنه قد باعها له مقابل مبلغ من المال.

وكان مسلسل “بردانة انا” قد بدأ عرضه قبل احداث 17 تشرين الأول، وبعد عرض عدة حلقات منه ارتأت المحطة ان توقفه بسبب النقل المباشر للمظاهرات التي عمّت الشوارع حينها.

العمل يلعب بطولته كارين رزقالله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا.

يعالج “بردانة أنا” قضية العنف ضد المرأة، حيث تظهر كارين رزق الله في شخصيتين الأولى “حنين” تتوفى بعدما تفننّ “باسم” (بديع ابو شقرا) بتعذيبها والاتصال بشقيقتها التوأم “دانيا” – أي كارين رزق الله أيضاً – وطلب منها ان تأتي الى بيت شقيقتها لتشهد على موتها.

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