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هذه الأعمال الكوميدية المرشحة للمشاهدة فى رمضان
السبت 25/أبريل/2020 - 04:02 ص
شهيرة النجار
شهيرة النجار
ينتظر المشاهد بفارغ الصبر خريطة المسلسلات رمضان حتى بالبلدى «ينشن» على الأعمال الكوميدية ليشاهدها ليخرج من مود الكورونا، ويأتى فى مقدمة تلك الأعمال فالنتينو الزعيم عادل إمام فى dmc والشركة الألمانية لمكافحة الخوازيق وتيمون وبومبا وعمر ودياب واثنين فى الصندوق كل هؤلاء باستثناء عادل إمام مسلسلات أبطالها نجوم مسرح مصطفى خاطر وعلى ربيع ومحمد عبدالرحمن وحمدى المرغنى وأوس أوس وينافس «سكر زيادة» بكوميديا اجتماعية يتم الرهان عليها من خلال المواقف وضيوف الشرف، أما الباقى «سلطانة المعز» غادة عبدالرازق وبـ«100 وش» نيللى كريم و«البرنس» محمد رمضان فأعمال اجتماعية درامية لها أيضاً من يتابعها. لكن أعتقد من وجهة النظر حسب المود العام ليس عام مود الحزن وعلى رأى أستاذنا مكرم محمد أحمد عايزين دراما تطلع الناس من مود الاكتئاب.