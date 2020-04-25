Advertisements

هذه الأعمال الكوميدية المرشحة للمشاهدة فى رمضان

السبت 25/أبريل/2020 - 04:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شهيرة النجار
 شهيرة النجار

ينتظر المشاهد بفارغ الصبر خريطة المسلسلات رمضان حتى بالبلدى «ينشن» على الأعمال الكوميدية ليشاهدها ليخرج من مود الكورونا، ويأتى فى مقدمة تلك الأعمال فالنتينو الزعيم عادل إمام فى dmc والشركة الألمانية لمكافحة الخوازيق وتيمون وبومبا وعمر ودياب واثنين فى الصندوق كل هؤلاء باستثناء عادل إمام مسلسلات أبطالها نجوم مسرح مصطفى خاطر وعلى ربيع ومحمد عبدالرحمن وحمدى المرغنى وأوس أوس وينافس «سكر زيادة» بكوميديا اجتماعية يتم الرهان عليها من خلال المواقف وضيوف الشرف، أما الباقى «سلطانة المعز» غادة عبدالرازق وبـ«100 وش» نيللى كريم و«البرنس» محمد رمضان فأعمال اجتماعية درامية لها أيضاً من يتابعها. لكن أعتقد من وجهة النظر حسب المود العام ليس عام مود الحزن وعلى رأى أستاذنا مكرم محمد أحمد عايزين دراما تطلع الناس من مود الاكتئاب.

أخبار تهمك

فايلر يرفض عودة نجم الأهلي المعار إلى الجونة

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. تعليق عمرو أديب على قضية فتاة الـ"تيك توك"

منذ أقل من ساعتين

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- الإسماعيلي يوجه ضربة قوية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد هجوم الخفافيش على مصر.. تعرف على أضرارها ومخاطرها

منذ حوالي 20 ساعة

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ حوالي 21 ساعة

"البيئة" تصدر تحذيرا مهما للمواطنين في الساعات الأولى من رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

منذ حوالي 13 ساعة

أديب يفجر مفاجأة عن أدوية علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

منذ حوالي 19 ساعة

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عادل حمودة يكتب: عقار رميديسفير الأمريكى ينجح فى شفاء حالات الكورونا الحرجة فى شيكاغو

منذ ساعة

الزمالك يجهز عرض ضخم لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:13 م

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع سما المصرى

03:22 م

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

09:10 ص

أستاذ أمراض صدرية يفجر مفاجأة: العواصف الترابية تتسبب في الإصابة بكورونا

02:56 م

أديب يفجر مفاجأة عن أدوية علاج فيروس كورونا

01:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عمدة ليالي رمضان