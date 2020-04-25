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خالد النبوي: أنا بيتعمل عليا مؤامرة!
السبت 25/أبريل/2020 - 04:05 ص
شهيرة النجار
شهيرة النجار
خالد النبوى بعدما شاهد بوستر مسلسل «لما كنا صغيرين» مع ريهام حجاج ومحمود حميدة وهو مع حميدة خلف ريهام أعلن أن هناك مؤامرة تحاك ضده لوضع صورته واسمه فى الخلفية، ثم أعلن مدير قناة الحياة أن البوستر الدعائى للعمل جاء كما هو من الشركة المنتجة ولم يتم تغييره، بعد ذلك تم تسريب أن خالد النبوى تعاقد هو وحميدة على بطولة العمل مع ريهام وتم تقاضى 11 و9 ملايين جنيه لكل واحد بشرط أن يتم كتابة اسم ريهام قبلهما وصورتها كذلك، المهم يعنى وأنا أكتب تلك السطور تم تغيير البوستر وجلس النبوى على مقعد أمامى ومواجه له محمود حميدة بينما وقفت ريهام شامخة فى المنتصف ولكن يبدو أن الثلاثة هم الأبطال، أكبرهم ريهام ثم خالد وحميدة وخلفهم باقى أبطال العمل بشكل أصغر رغم أنهم نجوم شباك. المهم.. هل ستنتهى هذه الأزمة فى ظل عدم استكمال الحلقات العشر الأخيرة من الكتابة ولا التصوير؟ الله أعلم.