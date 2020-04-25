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سيرين عبد النور تنصح نانسي عجرم بإنجاب 10 أطفال.. والأخيرة تنفي حملها

السبت 25/أبريل/2020 - 04:27 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
انطلقت منذ ساعات أولى حلقات برنامج سهرانين للنجمين سيرين عبد النور وأحمد فهمي وذلك عبر فضائية mbc.

وتألقت سيرين عبد النور بآطلالة رائعة في الحلقة وأشاد الجمهور بجمالها وتمكنها وبراعتها من تقديم البرنامج ناهيك عن خفة ظلها أمام الكاميرا.

واستضافت سيرين برفقة فهمي النجمة اللبنانية نانسي عجرم والتي أطلت معهما خلال البرنامج عبر البث المباشر، ونفت شائعة حملها والتي كانت قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومازحت سيرين صديقتها نانسي ونصحتها بإنجاب أكثر من 10 أطفال، وذلك لأنهم سيحملون نفس ملامحها الجميلة ورقتها وبساطتها.

وأوضحت نانسي أن طفلتها الثالثة قد نثرت الحب والبهجة في حياتها هي وزوجها وملأت منزلهما سعادة، وأكدت أنها لاتفرق بين إنجابها لصبي أو فتاة بل كل ما تتمناه هو تكوين عائلة مستقرة.

وعلى الفور، تصدر البرنامج قوائم التريند ليكتسح المراكز الأولى في لبنان والسعودية عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.

يبث البرنامج عبر شاشة mbc1 في تمام الساعة 1صباحا بتوقيت السعودية ولبنان والساعة 12 توقيت القاهرة، ومن المقرر أن تحتوي الحلقات علي مفاجآت كثيرة، وكانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم هي مفاجأة حلقة اليوم.

وكانت سيرين قد روجت للبرنامج عبر تويتر قائلة: ‏انا وصديقي ‎#احمد_فهمي رح نطل عليكن ابتداءً من بكرا بالشهر الكريم بأجواء حلوة ورح تسمعو غنية كتير ايجابية ومفاجآت والعاب رح تحبوها بالاضافة لمقابلات مع اهم نجوم العالم العربي.

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