7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

يحدث هذا العام في شهر رمضان المعظم 7 ظواهر فلكية، حسب ما صرح به علماء الفلك حيث تأتي كلها في الشهر الفضيل ويعتبر هذا شيء له روعته ويدعوا إلى التفاؤل.





وتستعرض بوابة الفجر هذه الظواهر في السطور التالية:





- القمر العملاق السوبر مون الأخير وهو أيضًا بدر شهر رمضان لهذا العام 2020:

في 7 مايو تحدث الظاهرة الفلكية الأولى في شهر رمضان وهي القمر العملاق وبالإنجليزية السوبر مون وهي ظاهرة تنشأ من تزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة من الأرض، ويعتبر الاسم التقني العلمي لهذه الظاهرة هو الاقتران القمري لنظام الأرض والقمر والشمس، ويظهر القمر لمدة ثلاثة أيام على هيئة البدر وهي أيام 6،7،8 مايو ويستطيع الإنسان أن يرى قرص القمر بالكامل وبدر كامل تام وإضاءته بنسبة 100% يوم 7 مايو وتحدث ظاهرة القمر العملاق أو القمر السوبر، وتتضاءل الرؤية في يومي 6، و8 مايو حيث تكون نسبة الإضاءة 97 % أو أقل قليلًا.





- زخة شهب إتا الدلويات الظاهرة الفلكية الثانية في شهر رمضان 2020:

كما تحدث أيضًا الظاهرة الفلكية الثانية في شهر رمضان، وهي زخة شهب إتا الدلويات وهي ظاهرة تترافق مع مرور الأرض من خلال مذنب هالي وتكون في ذروتها يوم 6 مايو، وسميت بإتا الدلويات لأن الشهب فيها تظهر في كوكبة الدلو بالقرب من أحد ألمع نجومها وهي إتا الدلو، ويصل متوسط عدد الشهب المرئية إلى 30 شهاب في الساعة، ويؤثر ظهور القمر البدر في هذا الوقت على رؤية الشهب الضعيفة حيث يقل عددها مرئيًا.





- اقتران القمر والمشترى وزحل الظاهرة الفلكية الثالثة في رمضان:

في 13 مايو تحدث الظاهرة الفلكية الثالثة في شهر رمضان وهي اقتران القمر والمشترى وزحل بعد منتصف الليل وحتى الفجر، وتساعد مثل هذه الظواهر علماء الفلك على تصحيح وتحسين الحسابات الفلكية وأيضًا حركة الكواكب والمسافات.





- اقتران القمر والمريخ الظاهرة الفلكية الرابعة في شهر رمضان:

كما تحدث في يوم 15 مايو الظاهرة الفلكية الرابعة في شهر رمضان وهي اقتران القمر والمريخ في حوالي الساعة الثانية صباحًا وهي ظاهرة قرب القمر من كوكب المريخ ويمكن رؤية هذه الظاهرة بالعين المجردة وتشبه هذه الظاهرة ظاهرة الكسوف عندما يتحرك القمر بشكل مباشر بين كوكب الأرض وكوكب المريخ.





- اقتران المشترى وزحل الظاهرة الفلكية الخامسة في شهر رمضان:

وفي 18 مايو تحدث الظاهرة الفلكية الخامسة في شهر رمضان وهي اقتران المشترى وزحل ويسمى علماء الفلك هذه الظاهرة بالتزامن أو الاقتران حيث يتم رؤية قرب كبير بين كوكب المشترى وكوكب زحل ويصبحان قريبان جدا من بعضهما وحسب ما صرح به علماء الفلك أن هذا الاقتران هو الأقرب منذ عام 1623.





- اقتران عطارد والزهرة الظاهرة الفلكية السادسة في شهر رمضان:

وتحدث في 22 مايو الظاهرة الفلكية السادسة في شهر رمضان وهي اقتران عطارد والزهرة قبل وبعد غروب الشمس مباشرة وهذا الاقتران يحدث ظاهرا فقط لأن المسافة الفعلية بين الكواكب شاسعة جدا ولكن يقعوا في منظور زاوي واحد أو بمعنى آخر على نفس خط الرؤية وذلك بالنسبة للراصد على الأرض فيظهر انهم متقاربين أو متقارنين.





- اقتران عطارد والزهرة والقمر الظاهرة الفلكية السابعة في شهر رمضان: