مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة يبرز "الفجر" ضمن سياق أحداث الحلقة الأولى





أبرز مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، جريدة "الفجر" وذلك في اللقطة التى جمعت الفنان محمود حافظ مع والدته التى جسدتها الفنانة أنعام سالوسة في الدقيقة الثالثة من بدء أحداث المسلسل، حيث ظهر على الحائط صورة الشهيد شقيق الفنان محمود حافظ وبجوارها الصحفة الـ 3 من جريدة "الفجر" ظهر فيه عنوان موضوع "سلخانة الإخوان" يتماشي مع أحداث المسلسل.





يشار إلى أن مسلسل "الاختيار"، يتناول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.يذكر أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجيويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.‎