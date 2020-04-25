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مسلسل "ليالينا".. القنوات الناقلة ومواعيد العرض والتردد

السبت 25/أبريل/2020 - 04:55 ص
بوابة الفجر
شيماء يونس

انطلق شهر رمضان وانطلقت مع مارثون المسلسلات الرمضانية، بعديد من المسلسلات المميزة، وكان منها مسلسل "ليالينا80"، الذي كان له النصيب الأعلى من محركات بحث جوجل، والذي تقدم فيه دور البطولة الفنانة غادة عادل والفنان إياد نصار.

ويعرض مسلسل "ليالينا80" عبر شاشة "CBC" و "CBC دراما"، فيأتي على cbc في تمام الساعة الثامنة، على أن تكون إعادة نفس الحلقة في تمام الساعة الواحدة صباحًا و العاشرة و45 دقيقة من اليوم التالى، ويأتي على قناة "cbc دراما"، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على أن تكون الإعادة لنفس الحلقة في تمام الساعة الثالثة صباحا و الساعة السابعة و30 دقيقة، والواحدة مساءً من اليوم التالي.

ويأتي تردد قناة"CBC" و"CBCدراما" على قمر الصناعي نايل سات، التردد 11488، معدل الترميز 27500، الإستقطاب افقي، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

ودارت أحداث الحلقة الأولى حول استشهاد الرئيس محمد أنور السادات، بالعرض العسكري في المنصة أثناء الإحتفالات بنصر أكتوبر، كما شهدت ظهور خاص الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، أثناء إعلان وفاة الرئيس محمد أنور السادات، وتفاعل الشارع المصري مع الخبر، وتفاجأ كلا من إياد نصار أثناء عودته من الخارج وكذلك خالد الصاوي وهو داخل مافية جروبي في منطقة وسط البلد، بخبر الإغتيال، وتستكمل المشاهد في المسلسل بشكل شيق.



وتدور أحداث المسلسل بشكل عام في فترة الخمسينات حتى الثمانينات، حيث يدور صراع كبير بين عائلتين وتتصاعد الأحداث، ﺇﺧﺮاﺝ أحمد صالح، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح، يضم العمل كوكبة من نجوم الفن منهم إياد نصار، غادة عادل، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس وحسني شتا.

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