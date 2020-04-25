شاهد.. "أديب" يوجه طلب للنائب العام بسبب مسيرات الكعبة بالإسكندرية

علق الإعلامي عمرو أديب، على قيام مجموعة من أهالي الإسكندرية بتصميم نموذج للكعبة والطواف بها في الشوارع، بعد غلق المساجد بسبب فيروس كورونا المستجد، قائلا: "أنا أرجو من الداخلية ومن النائب العام يقولنا مين دول!!"





وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر"الفضائية، الجمعة: "الناس دول عايزين يحطوا ضهرنا للحيط.. ويقولوا إننا مقصرين في شعائر الدين".





وتساءل: "الناس اللي نزلت دي كام واحد جاله كورونا!! الأشياء اللي بتتعمل دي لا يمكن تعدي!! يا جماعة محدش يتحدى المرض".





أحدث مستجدات فيروس كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.





وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.





وقال مستشار وزيرة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.



