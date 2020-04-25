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كارتيرون يطالب الزمالك بضم نجم دجلة

السبت 25/أبريل/2020 - 04:39 ص
كارتيرون
كارتيرون
أمل الحلفاوي


يتواجد محمد عبدالعاطي لاعب وسط فريق وادى دجلة الأول لكرة القدم، على رأس المرشحين للانتقال للزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أبدى إعجابه باللاعب ومنح الإدارة البيضاء الضوء الأخضر لبحث إمكانية التعاقد مع اللاعب.

وتتجه إدارة الزمالك لتقديم عرض رسمي لنظيرتها في وادي دجلة، للحصول على خدمات عبدالعاطي فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اللاعب رحب بانتقاله لصفوف القلعة البيضاء، في الوقت ذاته لا يمانع بابا فاسيليو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، في خطوة رحيله.

جدير بالذكر أن محمد عبدالعاطي خاض مع وادي دجلة فى الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، 17 لقاء، ويعد من أهم العناصر بالفريق.

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