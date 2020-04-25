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لقطة مؤثرة.. ابن الشهيد المنسي يرتدي الباريه العسكري لوالده ويشاهد بطولاته في "الاختيار" لأمير كرارة

السبت 25/أبريل/2020 - 05:21 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

نشرت الإعلامية هبة الأباصيري، على حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لابن الشهيد البطل أحمد المنسي، وهو يشاهد مسلسل "الاختيار" عن قصة والده والتي يجسد أحداثها الفنان أمير كرارة.

وعلقت على الصورة قائلة: "ده (حمزاوي) زي ما كان أبوه بيناديه لابس باريه أبوه و بيتفرج علي الملحمة ده ابن البطل الشهيد المنسي.. ربنا يرحم أبوك يا ابني و يصبرك ويبارك فيك ويحفظك أبوك يا حمزاوي وكل أبطال شهداء وأحياء القوات المسلحة ليهم في رقبة كل مصري دين كبير أوي أوي.. أبوك عمره ما هيتنسي يا حمزاوي.. وأنا متأكدة انك هاتبقي خير خلف لخير سلف بإذن الله".

يشار إلى أن مسلسل "الاختيار"، يتناول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎


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