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صفقات يحتاجها تشيلسي خلال الموسم المقبل

السبت 25/أبريل/2020 - 04:42 ص
تشيلسي
تشيلسي
عبد القادر عرابي


أدى نادي تشيلسي الإنجليزي موسماً متبايناً، قبل التوقف بسبب كورونا، تأرجحت خلاله نتائج الفريق في جميع البطولات.


ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن مركزه غير مؤمن بالشكل الكافي، في ظل ضغط مانشستر يونايتد عليه لإنتزاع المركز المؤهل لدوري الأبطال.



وخسر النادي بشكل مذل على أرضه ضد بايرن ميونخ الألماني بثلاثية دون رد، وبالتالي أصبح الفريق خارج دوري الأبطال بشكل عملي، فيما يواصل الفريق مشواره في بطولة كأس إنجلترا.


وأوضحت تلك المباريات حاجة النادي للعديد من اللاعبين في جميع المراكز، حيث غاب النادي عن فترتي انتقالات، نتيجة عقوبة الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، على خلفية ضم لاعبين قصر.


ونرصد لكم في هذا التقرير، أبرز التدعيمات التي يحتاجها الفريق، للعودة للمنافسات بشكل فعلي للموسم المقبل.



حارس المرمى


لم يؤد كيبا أريزابالاجا حارس مرمى الفريق موسماً جيداً، دفع لامبارد في بعض الأوقات للإعتماد على الحارس المخضرم ويلي كاباييرو، ومن ثم ينوي لامبارد التعاقد مع حارس جديد خلال الموسم المقبل، في ظل عدم ثقته في كيبا.


أبرز المرشحين: مانويل نوير (بايرن ميونخ) – أندريه أونانا ( أياكس أمستردام) – دين هيندرسون (شيفيلد يونايتد).




قلب الدفاع


أجرى لامبارد عدة تغييرات في مركز قلب الدفاع، بسبب سوء مستوى الرباعي، أنطونيو روديجير، أندرياس كريستنسن، كورت زوما، وفيكايو توموري.

أبز المرشحين: ناثان آكي (بورنموث) – ماراش كومبولا (هيلاس فيرونا) – صامويل أومتيتي (برشلونة).



الظهير الأيسر


بات البرازيلي إيمرسون بالميري قريباً من المغادرة، وفي ظل عدم اعجاب لامبارد بقدرات ماركوس ألونسو، أصبح هذا المركز أولوية في سوق الإنتقالات.

أبرز المرشحين: بين تشيلويل (ليستر سيتي) – أليكس تيليس (بورتو).



صانع الألعاب

اضطر لامبارد للاعتماد على ثلاثي دفاعي صريح في وسط الملعب، لعدم وجود صانع ألعاب حقيقي في الفريق.

ومن المؤكد أن يتعاقد لامبارد مع نجم جديد في هذا المركز، فضلاً عن التعاقد رسمياً مع المغربي حكيم زياش لاعب نادي أياكس، والذي يجيد في هذا المركز أيضاً.

أبرز المرشحين: فيليبي كوتينيو (برشلونة).


رأس الحربة


مع اقتراب رحيل أوليفيه جيرو، وعدم الاقتناع بمستوى ميتشي باتشواي, أصبح هذا المركز صداعاً في رأس لامبارد، والذي يبحث عما يشارك هذا الموقع الهام رفقة تامي أبراهام.


أبرز المرشحين: ماورو إيكاردي (إنتر ميلان) – تيمو فيرنر (لايبزج) – بيير إيمريك أوباميانج (أرسنال).

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