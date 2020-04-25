عمرو أديب يكشف عن سبب تزايد إصابات فيروس كورونا (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن سبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا، في مصر، هو عدم التزام المواطنين بإجراءات العزل، والإجراءات الاحترازية ضد المرض.





وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر"الفضائية، الجمعة: "الدولة راعت لقمة العيش، ومصالح الناس، ولم تغلق الاقتصاد كاملا كما فعلت دول كثيرة في العالم وفي المنطقة".





ولفت إلى أن الدولة كان سهلا عليها إغلاق كل روافد الاقتصاد ولكنها لم تفعل ذلك، خاصة وأن عليها مسؤولية صحية تجاه مواطنيها.



